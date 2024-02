Crealogix Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Weitere Suchergebnisse zu "Crealogix":

Crealogix: Überbewertung und negative Dividendenpolitik

Die Analyse von Crealogix im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Software) zeigt, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht überbewertet ist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 1274,27, was einem Abstand von 1453 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 82,05 entspricht. Daher wird eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Crealogix festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenpolitik von Crealogix erhält ebenfalls eine negative Bewertung. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt aktuell 0, was einer negativen Differenz von -2,12 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung der letzten 12 Monate erzielte Crealogix eine Performance von -21,33 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um 17,97 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -39,3 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag Crealogix mit einer Rendite von 25,03 Prozent um 46,37 Prozent darunter. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Crealogix derzeit auf fundamentaler Basis überbewertet ist und eine negative Dividendenpolitik aufweist. Die Aktienkursentwicklung der letzten 12 Monate deutet ebenfalls auf eine deutliche Underperformance im Vergleich zur Branche und zum Technologiesektor hin.