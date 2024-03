Crealogix Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Crealogix":

Der Schweizer Softwareanbieter Crealogix wird derzeit anhand verschiedener Kriterien bewertet. Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt das Unternehmen mit einem aktuellen Wert von 1295,87 über dem Branchendurchschnitt von 90,24. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung konnte Crealogix im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,35 Prozent erzielen. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite jedoch um 15,53 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Branche "Software" liegt die Rendite mit 6,22 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird Crealogix auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der aktuelle Kurs der Aktie liegt um +11,44 Prozent über dem GD200 von 53,39 CHF. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 59,52 CHF, was einer Abweichung von -0,03 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher in der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv gegenüber Crealogix eingestellt sind. In den Diskussionen wurden hauptsächlich positive Themen angesprochen, und es gab keine negative Stimmung gegenüber dem Unternehmen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmung erhält Crealogix daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Crealogix, wobei die fundamentale Bewertung und die Aktienkursentwicklung als unterdurchschnittlich eingestuft werden, während die technische Analyse und die Anlegerstimmung positiver ausfallen.