Crealogix Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Crealogix zeigt der kurzfristige 7-Tage-RSI einen Wert von 75, was auf eine überkaufte Aktie hinweist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen, dass die Crealogix-Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Crealogix eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Crealogix festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt wurde.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Crealogix derzeit bei 1274,27 liegt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 55,38 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde über Crealogix besonders positiv diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigt, dass die Anleger hauptsächlich positive Themen ansprechen und daher erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Insgesamt wird Crealogix basierend auf dem RSI, dem Sentiment und Buzz, der Fundamentalanalyse und dem Anleger-Sentiment mit einer "Neutral"- bis "Schlecht"-Bewertung auf der Basis dieser Analysen eingestuft.