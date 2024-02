Crealogix Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "Crealogix":

Die technische Analyse der Crealogix zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 52,58 CHF liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 60 CHF erreicht hat. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +14,11 Prozent im Vergleich zum GD200 und einer Gesamtnote von "Gut". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 59,1 CHF, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +1,52 Prozent als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, da an fünf Tagen positive Diskussionen dominierten und negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde positiv über das Unternehmen Crealogix gesprochen, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis liegt bei 40 Punkten, was darauf hindeutet, dass Crealogix weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 45,83, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und kaum Änderungen in der Stimmung aufweist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Crealogix-Aktie als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung basierend auf der technischen Analyse, dem Anleger-Sentiment und dem Relative Strength Index.