Creades-Anleger sollten sich noch gedulden!

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Beeinflussung von Stimmungen und Meinungen, auch in Bezug auf Aktien. Laut Creades hat die Diskussion über ihre Aktien eine mittlere Intensität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Creades-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 66,97 und ein RSI25-Wert von 56,65, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Creades-Aktie bei 69,85 SEK verläuft, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Der Abstand zum GD50 beträgt -1,71 Prozent, was erneut auf ein neutrales Signal hinweist.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, mit mehrheitlich positiven Meinungen in den sozialen Medien in den letzten Tagen. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung des Anleger-Sentiments.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Einschätzung der Creades-Aktie basierend auf der Diskussionsintensität, dem Relative Strength-Index, der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment.