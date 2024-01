Creades Aktie: Das ist ein Hammer

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, wobei die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Für die Creades liegt der RSI bei 63,27, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 41, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

In technischer Hinsicht ist die Creades mit einem Kurs von 69,05 SEK nun +4,72 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -3,7 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Stimmung für Creades hat sich in den vergangenen Wochen kaum verändert, weshalb das Sentiment und Buzz als "Neutral" bewertet wird. Ebenso zeigt die Diskussionsstärke in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Anleger haben Creades in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut", was insgesamt zu einer positiven Einschätzung führt.