Creades Aktie: Das hat Gewicht!

Die technische Analyse der Creades-Aktie zeigt, dass sie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 72 SEK, während der aktuelle Kurs bei 71,8 SEK liegt, was einer Abweichung von -0,28 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 64,47 SEK, was einer Abweichung von +11,37 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Creades-Aktie größtenteils positiv sind, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Zusammenfassend wird die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Creades-Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Insgesamt wird die Creades-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und des Relative Strength-Index als "Neutral" bewertet.