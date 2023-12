Creades Aktie: Was kann da noch kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Die technische Analyse der Creades-Aktie zeigt, dass sie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200-Wert liegt bei 72 SEK, während der Aktienkurs bei 71,8 SEK liegt, was einer Abweichung von -0,28 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 64,47 SEK, was einer Abweichung von +11,37 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut".

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an der Creades-Aktie werden ebenfalls als "Neutral" bewertet. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung im Internet zeigten eine mittlere Aktivität, was zu dieser Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Creades blieb gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führte.

Die Diskussionen in den sozialen Medien der letzten Wochen spiegeln überwiegend positive Meinungen und Themen rund um die Creades-Aktie wider. Basierend darauf wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Creades-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI als auch der RSI25 führen zu einer Einstufung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung der Creades-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem Sentiment und Buzz, sowie der Anlegerstimmung.