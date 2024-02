Creades AB Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Das Anleger-Sentiment ist für die Bewertung einer Aktie von großer Bedeutung. In den letzten Tagen war die Aktie von Creades ein viel diskutiertes Thema in den sozialen Medien. Dabei wurden hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Creades-Aktie bei 69,85 SEK verläuft. Der Aktienkurs selbst ging bei 66,6 SEK aus dem Handel, was einem Abstand von -4,65 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 67,76 SEK, was einer Differenz von -1,71 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutrale" Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls ein "Neutrales" Rating für die Creades-Aktie. Für den RSI7 ergibt sich ein Wert von 66,97 und für den RSI25 ein Wert von 56,65, was ebenfalls zu einer "Neutralen" Einstufung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung für Aktien beeinflussen. In Bezug auf Creades wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutralen" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messung kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Neutralen" Stimmungsbild führt.