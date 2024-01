Creades Aktie: Ruhig bleiben!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit viel über die Aktie von Creades diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Auch der Markt für Meinungen hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Creades beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Creades-Aktie derzeit als "Neutral" einzustufen ist. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 71,58 SEK, während der Kurs der Aktie bei 68,15 SEK um -4,79 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht ebenfalls der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 66,5 SEK, was einer Abweichung von +2,48 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral"-Wert für diesen Zeitraum kennzeichnet. Insgesamt ergibt sich also das Rating "Neutral".

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz als weiche Faktoren für die Aktienbewertung zeigt sich, dass die Aktivität rund um Creades in den sozialen Medien in den vergangenen Monaten durchschnittlich war. Die Rate der Stimmungsänderung hat kaum Veränderungen gezeigt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich für Creades insgesamt auch hier die Bewertung "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Creades-Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 71,2, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 39,89 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.