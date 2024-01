Creades AB Aktie: Ruhe bewahren!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Wir betrachten nun Creades anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 63,27 Punkten, was darauf hinweist, dass die Creades-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 41,85, dass Creades weder überkauft noch -verkauft ist und somit auch hier ein "Neutral"-Rating erhält.

Weiterhin betrachten wir die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. In den vergangenen vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes bei Creades festgestellt werden, weshalb wir die Aktie auch hier mit einem "Neutral"-Rating bewerten. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikante Veränderung, weshalb Creades insgesamt auf dieser Stufe ein "Schlecht"-Rating erhält.

Zusätzlich betrachten unsere Analysten auch die Stimmung auf sozialen Plattformen und haben festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen, was dazu führt, dass die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut" erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Creades bei 71,7 SEK liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 69,05 SEK erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -3,7 Prozent und führt zur Bewertung "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 65,94 SEK, was einem Abstand von +4,72 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating ergibt.

Insgesamt führt die Gesamtbewertung zu einer Einstufung von "Neutral" für Creades.

