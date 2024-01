Creades AB Aktie: Eine Gewinnchance?

Die Creades-Aktie wird derzeit auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 71,58 SEK, während der Kurs der Aktie bei 68,15 SEK liegt, was einer Abweichung von -4,79 Prozent entspricht. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 66,5 SEK, was einer Abweichung von +2,48 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment für die Creades-Aktie ist positiv, da in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen zu finden sind. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Creades, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität um Creades eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls, dass die Creades-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 71,2 und der RSI25 bei 39,89, was einer Gesamtbewertung als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators entspricht.