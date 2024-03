Cre Logistics Reit Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Die Analyse des Sentiments und des Buzz um die Aktie von CRE Logistics REIT Inc zeigt eine neutrale Einschätzung. Die Diskussionsintensität im Netz war in den letzten Monaten im normalen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb weitgehend unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 8, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis mit einem Wert von 44,36 neutral bewertet. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für CRE Logistics REIT Inc.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 163748,5 JPY, während der Kurs der Aktie bei 152200 JPY liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage liegt bei 149270 JPY, was einer neutralen Bewertung entspricht.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale bis leicht negative Gesamtbewertung für die CRE Logistics REIT Inc-Aktie.