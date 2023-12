Crcc High-Tech Equipment Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die Aktie von Crcc High-tech Equipment wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,67 bewertet, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Maschinen" eine Unterbewertung um 84 Prozent bedeutet. Dies weist auf eine gute fundamentale Analyse hin.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,72 HKD lag. Der letzte Schlusskurs betrug 0,63 HKD, was einem Rückgang von 12,5 Prozent entspricht und somit zu einer schlechten charttechnischen Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,64 HKD, was in der Nähe des letzten Schlusskurses (-1,56 Prozent) liegt. Dadurch ergibt sich eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 50, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird ebenfalls eine neutrale Bewertung mit einem RSI-Wert von 47,83 ermittelt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung für die Crcc High-tech Equipment-Aktie nach der RSI-Analyse.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite der Crcc High-tech Equipment-Aktie bei 0,67 Prozent und damit mehr als 2 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.