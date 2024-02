Crazy Woman Creek Bancorprporated Aktie: Wohin geht die Reise?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen misst. Für die Crazy Woman Creek liegt der RSI bei 50, was bedeutet, dass die Situation als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Die Gesamtbewertung für diese Kategorie ist daher "Schlecht".

Die technische Analyse der Crazy Woman Creek-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 21,98 USD liegt. Dieser Wert liegt nahe dem letzten Schlusskurs von 21 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

In den letzten zwei Wochen wurde Crazy Woman Creek von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer neutralen Anleger-Stimmung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung durchschnittlich sind, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich daher für die Crazy Woman Creek-Aktie in allen Kategorien eine neutrale Bewertung.