Crazy Sports Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

In den letzten vier Wochen konnten bei Crazy Sports keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Die Kommentare und Beurteilungen in den sozialen Medien waren neutral und die Diskussionen behandelten hauptsächlich neutrale Themen. Der Relative Strength Index (RSI) für Crazy Sports liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der RSI25 von 61 deutet auf eine neutrale Bewertung hin. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse ergab, dass der Schlusskurs der Crazy Sports-Aktie am letzten Handelstag bei 0,1 HKD lag, was einem Unterschied von -33,33 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (0,15 HKD) entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,11 HKD) liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-9,09 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird Crazy Sports somit insgesamt mit einer "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik eingestuft.