Crazy Sports Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Crazy Sports als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Crazy Sports-Aktie ergeben sich Werte von 52,94 für den RSI7 und 56,9 für den RSI25, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die trendfolgenden Indikatoren deuten darauf hin, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wobei der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet werden. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Crazy Sports-Aktie beträgt 0,16 HKD, was 37,5 Prozent unter dem letzten Schlusskurs von 0,1 HKD liegt. Somit erhält Crazy Sports eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,11 HKD liegt mit 9,09 Prozent Abweichung unter dem letzten Schlusskurs, wodurch die Crazy Sports-Aktie auch hier mit einem "Schlecht"-Rating bedacht wird. Insgesamt wird Crazy Sports somit auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Diskussionen rund um Crazy Sports in den sozialen Medien deuten auf eine neutrale Einschätzung und Stimmung rund um den Titel hin. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und überwiegend wurden neutrale Themen angesprochen. Daher ist das Unternehmen unserer Redaktion zufolge als "Neutral" einzustufen.

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Crazy Sports hat sich in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls unauffällig, wodurch Crazy Sports auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.