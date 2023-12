Crazy Sports Aktie: Geht es jetzt los?

Die Crazy Sports-Aktie wird derzeit aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,16 HKD, während der aktuelle Kurs bei 0,099 HKD liegt, was einer Abweichung von -38,13 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,11 HKD) liegt über dem aktuellen Kurs (-10 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wurde Crazy Sports in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Analyse der Kommentare und Beiträge zeigt, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden, was zu der Einstufung "Neutral" führt.

Auch die soft factors wie die Diskussionsintensität im Netz und die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine "Neutral"-Einstufung hin. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen.

Der relative Strength-Index (RSI) der Crazy Sports-Aktie liegt bei 60, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 64,29 und unterstützt ebenfalls die Gesamteinschätzung als "Neutral".

Insgesamt wird die Crazy Sports-Aktie aufgrund der technischen Analyse und der Anlegerstimmung als "Neutral" bewertet.