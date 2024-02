Crazy Sports Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmungen und Meinungen der Menschen, insbesondere in Bezug auf Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien sowie die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen spielen dabei eine entscheidende Rolle. Bei Crazy Sports wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messungen kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Crazy Sports gab es zuletzt weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Crazy Sports beschäftigt. Dies führt zu einer insgesamt neutralen Bewertung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Crazy Sports-Aktie aktuell bei 0,14 HKD, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,092 HKD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -34,29 Prozent aufgebaut. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt die Bewertung bei "Schlecht", da der GD50 derzeit ein Niveau von 0,1 HKD hat, was einer Differenz von -8 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der beiden Zeiträume ein "Schlecht"-Befund.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Crazy Sports liegt der RSI bei 36,36, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 60,47, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Zusammenfassend führt dies zu einem Gesamtrating von "Neutral".