Crawford Unitedration Aktie: Jetzt geht’s los!

Die technische Analyse der Crawford United-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD) bei 25,38 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 33 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +30,02 Prozent in Bezug auf den GD200 und +15,99 Prozent in Bezug auf den GD50. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut" basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs.

Der Relative Strength Index (RSI) der Crawford United-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 38, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI ergeben eine neutrale Bewertung für die Aktie. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Crawford United.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Positive Themen dominierten die Diskussionen in den vergangenen zwei Wochen, was zu einer positiven Gesamteinschätzung der Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet erhält die Crawford United-Aktie eine neutrale Bewertung aufgrund mittlerer Diskussionsintensität und geringer Stimmungsänderung. Das langfristige Stimmungsbild wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.