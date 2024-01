Crawford Unitedration Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Crawford United liegt bei 59,84, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 39,61 und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte in den letzten Wochen bei Crawford United keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Dies bedeutet, dass die Stimmungsmuster in den sozialen Medien neutral sind und es keine signifikanten Veränderungen bei der Diskussionsstärke gab. Daher erhält Crawford United in diesem Bereich ebenfalls die Bewertung "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Crawford United-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 25,54 USD liegt, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 31,02 USD (+21,46 Prozent) liegt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (28,63 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+8,35 Prozent). Auf dieser Basis wird die Crawford United-Aktie daher insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um Crawford United überwiegend positiv sind. Die Anlegerstimmung wird daher als "Gut" angemessen bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis positive Einschätzung für die Crawford United-Aktie basierend auf den genannten Kriterien.