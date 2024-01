Crawford & Company Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die Einschätzung einer Aktie kann auch durch die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet beeinflusst werden. Eine längerfristige Betrachtung zeigt, dass die Diskussionsintensität bei Crawford & durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden, was dazu führt, dass die Anleger die Aktie insgesamt positiv bewerten. Das Anleger-Sentiment ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Aktie von Crawford & im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,01 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt sie damit 31,07 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Branche "Versicherung" liegt sie aktuell 38,86 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Crawford &-Aktie mit +33 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Gut"-Signal ist. Auch der GD50 zeigt ein "Gut"-Signal, da der Abstand +22,26 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.