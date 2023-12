Crawford & Company Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum in Relation zueinander. Für Crawford & wurde sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 33,71 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Crawford &-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt einen Wert von 35,98, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Crawford & in den letzten beiden Wochen überwiegend positiv diskutiert. An zwei Tagen war das Stimmungsbarometer grün, es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet und überwiegend neutral eingestellt waren die Anleger an einem Tag. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat Crawford & in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -46,92 Prozent gezeigt, da ähnliche Aktien aus der Versicherungsbranche im Durchschnitt um 26,91 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum Finanzsektor liegt die Performance von Crawford & mit -26,81 Prozent deutlich unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität für Crawford & durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Crawford & auf dieser Basis.