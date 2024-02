Crawford & Company Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Aktienkursanalyse und Branchenvergleich: Crawford &

Die Analyse des Aktienkurses von Crawford & berücksichtigt sowohl harte als auch weiche Faktoren, um eine umfassende Einschätzung vorzunehmen. So wurde die Stimmung rund um das Unternehmen auf sozialen Plattformen positiv bewertet, wodurch die Aktie in diesem Aspekt als "Gut" eingestuft wird.

Die Diskussionen im Internet können auch die Stimmung in Bezug auf Aktien beeinflussen. In Bezug auf Crawford & wurde eine moderate Aktivität festgestellt, wodurch die Gesamteinschätzung als "Neutral" erfolgt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einer ähnlichen Beurteilung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Crawford &-Aktie in den letzten 7 und 25 Tagen zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung, da weder überkaufte noch -verkaufte Signale festgestellt wurden.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen des Finanzsektors hat Crawford & im vergangenen Jahr eine Rendite erzielt, die 22,98 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Versicherung" liegt die Rendite deutlich darunter, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.