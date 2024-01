Crawford Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Weitere Suchergebnisse zu "Crawford":

Eine wichtige Methode, um eine Aktie einzuschätzen, ist die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet. Dabei werden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Bei der Crawford &-Aktie ergibt sich laut einer Analyse von Crawford & eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie.

Ein weiterer Indikator zur Bewertung von Wertpapieren ist der Relative Strength Index (RSI). Bei einer Betrachtung des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage liegt dieser für die Crawford &-Aktie bei 21,78 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einem "Gut"-Rating führt. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis deutet auf eine Überverkauft-Situation hin und führt zu einer "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Crawford &-Aktie mit einer Entfernung von +33 Prozent vom GD200 ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 10,78 USD auf, was ebenfalls auf ein "Gut"-Signal hinweist. Insgesamt wird der Kurs der Crawford &-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Crawford &-Aktie. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen grün, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt einem Tag. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Crawford &. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.