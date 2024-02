Crawford Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Adriatic Metals":

Die technische Analyse der Crawford & Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der letzten 200 Tage bei 10,57 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 13,16 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie um +24,5 Prozent über diesem Trendsignal liegt, was als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 12,42 USD, was einer Abweichung von +5,96 Prozent entspricht und somit auch als "Gut"-Wert eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Crawford & Aktie derzeit überverkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage bei 21 liegt. Der RSI der letzten 25 Tage hingegen ergibt eine neutrale Einstufung. Somit erhält die Analyse der RSIs insgesamt ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über die Crawford & Aktie diskutiert wurde. Das Stimmungsbarometer zeigt an vier Tagen positive Stimmung, während keine negativen Diskussionen aufgezeichnet wurden. Die Aktie erhält daher aufgrund des positiven Stimmungsbildes eine "Gut"-Einschätzung.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Crawford & Aktie im Finanzsektor um mehr als 23 Prozent niedriger als der Durchschnitt und in der Versicherungsbranche sogar um 35,75 Prozent. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.