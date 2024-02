Cranswick Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die Cranswick-Aktie hat in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 31,14 Prozent erzielt, was im Branchenvergleich zu einer Outperformance von +35,07 Prozent führt. Dies ist eine starke Leistung im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche, die im Durchschnitt um -3,93 Prozent gefallen sind. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor hat Cranswick mit einer Rendite von 2,91 Prozent im letzten Jahr eine Überperformance von 28,23 Prozent erzielt. Aufgrund dieser starken Performance erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Cranswick mit 2,13 Prozent 1,65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher zu einem unrentablen Investment und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung seitens der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Cranswick bei einem Niveau von 74,77 liegt, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 55,52 in der neutralen Zone. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf dem RSI.

Die langfristige Meinung von Analysten ergibt hingegen eine "Gut"-Einschätzung für die Cranswick-Aktie. Insgesamt liegen 2 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" vor. Die qualifizierten Analysen der letzten Monate zeigen ebenfalls eine überwiegende "Gut"-Einschätzung. Das Kursziel der Analysten wird bei 4240,33 GBP angesiedelt, was eine Performance von 9,29 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 3880 GBP bedeuten würde. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung seitens der Redaktion.