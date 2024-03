Craneware-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die Aktie von Craneware wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen bewertet. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Im letzten Monat gab es 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen, was zu einer kurzfristigen Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 2600 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 16,59 Prozent bedeutet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Craneware ist insgesamt positiv. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Craneware liegt bei 53,85, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 für die Aktie liegt bei 43, was ebenfalls zu einer "Neutral" Bewertung führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 104 liegt, was bedeutet, dass die Börse 104,72 Euro für jeden Euro Gewinn von Craneware zahlt. Dies ist 194 Prozent mehr als der Branchendurchschnitt, weshalb der Titel als überbewertet und daher als "Schlecht" eingestuft wird.