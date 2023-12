Craneware Aktie: Nach so langer Zeit …

Der Aktienkurs von Craneware hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance anderer Unternehmen im Bereich "Gesundheitspflege" sehr gut entwickelt. Mit einer Rendite von -1,87 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 12 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Gesundheitstechnologie"-Branche von -15,21 Prozent erzielt Craneware mit einer Rendite von 13,34 Prozent eine deutlich bessere Performance. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Craneware wird als neutral bewertet. In den sozialen Medien wurden zuletzt ausschließlich negative Meinungen über das Unternehmen verbreitet, was zu einer neutralen Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Craneware weisen auf eine durchschnittliche Aktivität und eine stabile Stimmung hin, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt.

Auf fundamentaler Basis wird die Aktie von Craneware als überbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 85,58, was einem Abstand von 133 Prozent zum Branchen-KGV von 36,81 entspricht. Daher wird auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung für die Aktie ausgesprochen.