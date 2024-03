Craneware Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflegesektor hat die Aktie von Craneware eine Rendite von 43,49 Prozent erzielt, was mehr als 67 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die Gesundheitstechnologie-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -23,49 Prozent, wobei Craneware mit 66,98 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Performance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Dividenden schüttet Craneware derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Gesundheitstechnologie-Branche. Der Unterschied beträgt 3,24 Prozentpunkte (1,38 % gegenüber 4,62 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Craneware-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 1647,35 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 2150 GBP liegt, was einer Abweichung von +30,51 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 2015 GBP über dem letzten Schlusskurs (+6,7 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anleger-Stimmung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung führt daher ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung.