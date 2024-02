Craneware Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die Craneware-Aktie hat in den letzten zwölf Monaten von insgesamt 2 Analystenbewertungen eine durchschnittliche Einstufung von "Gut" erhalten. Die Analysten haben für das Wertpapier ein durchschnittliches Kursziel von 2300 GBP errechnet, was bedeutet, dass die Aktie um 7,48 Prozent steigen könnte. Aufgrund dieser Bewertung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde über Craneware besonders positiv diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigt, dass sich die Anleger in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem für positive Themen interessieren, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt bietet Craneware derzeit eine Dividendenrendite von 1,38 %, was 3,11 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 4,49 % liegt. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Craneware-Aktie bei 1599,88 GBP verläuft, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt +12,76 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung basierend auf beiden Zeiträumen.