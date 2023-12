Craneware Aktie: Das gab es noch nie!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Craneware wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage auf 2,17 Punkte festgesetzt, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu zeigt der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis an, dass Craneware weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt und das Gesamtrating auf "Gut" festlegt.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einen Wert von 85,58, was darauf hindeutet, dass Craneware deutlich teurer ist als der Branchendurchschnitt und daher als überbewertet eingestuft wird. Das Branchen-KGV liegt bei 36,38, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" zeigt Craneware eine Rendite von -1,87 Prozent, was mehr als 15 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Gesundheitstechnologie"-Branche liegt die Rendite von 20,42 Prozent deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Craneware mit 1,9 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,41 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.