Craneware Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Der Aktienkurs von Craneware verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,87 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Branche "Gesundheitstechnologie" im Durchschnitt um -15,83 Prozent, was bedeutet, dass Craneware im Branchenvergleich eine Outperformance von +13,97 Prozent erzielt hat. Der "Gesundheitspflege"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -14,55 Prozent im letzten Jahr, wobei Craneware um 12,69 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating für Craneware in dieser Kategorie.

Die aktuelle Dividendenrendite für Craneware beträgt 1,9 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert (1,35 Prozent) für diese Aktie liegt. Aufgrund dessen erhält Craneware eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik von unseren Analysten.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Craneware insgesamt 2 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist. Dies setzt sich aus 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Anhand des Durchschnitts der Kursprognose von 2300 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 30,68 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Craneware für diesen Abschnitt also eine "Gut"-Bewertung.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass sich die Craneware-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Trend positiv entwickelt. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 1477,53 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 1760 GBP liegt, was einer Abweichung von +19,12 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 1668,2 GBP eine Abweichung von +5,5 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Craneware basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren eine "Gut"-Bewertung.