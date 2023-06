Craneware Aktie: Interessante Aussichten?

Craneware, ein Unternehmen aus dem Markt "Gesundheitstechnologie", notiert aktuell (Stand 05:08 Uhr) mit 1360 GBP unverändert, die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Craneware einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Craneware jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 1,89 % ist Craneware im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitstechnologie (2,46 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,57 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Craneware wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An einem Tag und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die negative Richtung. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Craneware auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Craneware liegt bei 79,59, womit die Situation als überkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Sell". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Craneware bewegt sich bei 54,26. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Sell".