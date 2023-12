Craneware Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Die Craneware-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1466,24 GBP verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1700 GBP, was einem Unterschied von +15,94 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 1643 GBP, was einer Steigerung von +3,47 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis. Insgesamt erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Craneware als überbewertet angesehen, da das KGV von 85,58 insgesamt 133 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt von 36,77 im Segment "Gesundheitstechnologie". Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

Analysten bewerten die Craneware-Aktie aktuell mit "Gut", basierend auf 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 2300 GBP, was ein Aufwärtspotential von 35,29 Prozent vom letzten Schlusskurs von 1700 GBP bedeutet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Craneware-Aktie liegt bei 55 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für Craneware basierend auf dem RSI.

In Zusammenfassung wird Craneware aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung zugeschrieben, während die fundamentale Analyse zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Analysten sehen die Aktie hingegen positiv und prognostizieren ein Aufwärtspotential. Der RSI bewertet die Aktie als neutral.