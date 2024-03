Craneware Aktie: Grund zur Freude?

Die Aktie von Craneware wird derzeit im Rahmen einer technischen Analyse bewertet. Der aktuelle Kurs von 2260 GBP liegt um +9,55 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +35,53 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Aktienkurses führt.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Craneware ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Wochen dominierten positive Themen in den Diskussionen, was zu einer positiven Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite der Aktie von Craneware bei 1,38 %, was gegenüber dem Branchendurchschnitt der Gesundheitstechnologie einen geringeren Ertrag von 3,23 Prozentpunkten bedeutet. Somit wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird ebenfalls zur Analyse herangezogen. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 19, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt hingegen bei 40, was auf eine neutrale Situation hindeutet und somit zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt die Analyse der technischen Indikatoren und Anlegerstimmung ein insgesamt positives Rating für die Aktie von Craneware.