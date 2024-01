Crane Company Aktie: Was noch aussteht!

Crane Nxt hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen erhalten, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist, bestehend aus 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Crane Nxt. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 77,5 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 40,86 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Crane Nxt-Aktie liegt bei 66, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 45,46, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Crane Nxt nach der RSI-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Crane Nxt eingestellt waren. Es gab fünf Tage lang keine negative Diskussion und zwei Tage, an denen die Anleger neutral eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Crane Nxt-Aktie mittlerweile auf 53,63 USD, während der aktuelle Kurs bei 55,02 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +2,59 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 53,42 USD, wodurch die Aktie mit einem Abstand von +3 Prozent eine weitere "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird Crane Nxt daher mit einer Gesamtnote "Neutral" bewertet.