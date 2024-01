Cradle Resources Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Cradle zeigt einen Wert von 50, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI bezieht sich auf die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen und die Aufwärtsbewegungen im Verhältnis zu allen Bewegungen. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 50, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Cradle bei 0,04 AUD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,041 AUD erreicht hat. Die Abweichung zum GD200 beträgt +2,5 Prozent, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Ebenso weist der GD50 für die letzten 50 Tage einen Stand von 0,04 AUD auf, was wiederum zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Cradle war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit neun Tagen, an denen positive Themen überwogen, und einem Tag, an dem die negative Kommunikation dominierte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war die Diskussion überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Gut" eingestuft.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz in Bezug auf die Aktie von Cradle zeigt eine übliche Aktivität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung der Aktie von Cradle als "Neutral".