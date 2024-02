Cracker Barrel Old Country Store Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cracker Barrel Old Country Store liegt mit 13,79 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche und ist daher als preisgünstig zu betrachten. Dieser Wert ist 71 Prozent niedriger als der durchschnittliche KGV der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" von 47. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGVs erhält die Aktie eine positive Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Cracker Barrel Old Country Store mit 7,22 Prozent einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 2,75 Prozent auf. Dies entspricht einer Differenz von +4 und führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf die Aktie von Cracker Barrel Old Country Store. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine positive Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie von Cracker Barrel Old Country Store beträgt 89, was auf ein überkauftes Wertpapier hindeutet und zu einer negativen Bewertung führt. Auf der anderen Seite ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein negatives Rating für Cracker Barrel Old Country Store.