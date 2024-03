Cracker Barrel Old Country Store Aktie: Was könnte passieren?

Die Analyse der Aktienkurse von Cracker Barrel Old Country Store basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Laut unseren Analysten wurden die Kommentare und Befunde in sozialen Medien als neutral bewertet, und die Nutzer haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, bewerten die Cracker Barrel Old Country Store insgesamt als "Neutral". Das Kursziel der Analysten liegt im Durchschnitt bei 0 USD, was einer negativen Kursentwicklung von -100 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Schlecht", obwohl aus dem letzten Monat keine neuen Analystenupdates vorliegen.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Mit einem KGV von 14,2 ist Cracker Barrel Old Country Store deutlich günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 45,79, was einer Unterbewertung von 69 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Bewertung wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Cracker Barrel Old Country Store in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -29,06 Prozent erzielt hat, während die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" eine mittlere Rendite von -1,72 Prozent verzeichnete. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Einschätzung der Cracker Barrel Old Country Store Aktie basierend auf den verschiedenen Analysemethoden.