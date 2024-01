Cracker Barrel Old Country Store Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Cracker Barrel Old Country Store war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Laut einer Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Einschätzung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend positiv. Insgesamt bewertet die Redaktion die Anlegerstimmung als "Gut".

In Bezug auf die Diskussion in den sozialen Medien hat sich das Stimmungsbild in den letzten Wochen positiv verändert. Daher wird die Stimmung bei Cracker Barrel Old Country Store als "Gut" bewertet. Jedoch gab es keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion, daher wird diese mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Cracker Barrel Old Country Store-Aktie in den letzten 7 Tagen als überkauft eingestuft wird, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf längerfristiger Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, da der RSI25 bei 52,43 liegt.

Analysten haben der Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt eine neutrale Bewertung gegeben. Das Kursziel für die Aktie liegt im Durchschnitt bei 92 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 24,01 Prozent bedeutet. Auf Basis der Analystenbewertungen wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.