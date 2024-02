Cracker Barrel Old Country Store Aktie: Schlimme Zeiten!

Cracker Barrel Old Country Store erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen, die zu einer durchschnittlichen Bewertung von "Neutral" führten. Diese setzt sich aus 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Cracker Barrel Old Country Store. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 92 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 28,67 Prozent, was als "Gut"-Empfehlung betrachtet wird. Insgesamt erhält Cracker Barrel Old Country Store also eine "Gut"-Bewertung.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Mit einem KGV von 13,79 ist Cracker Barrel Old Country Store deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 49,65, was einer Unterbewertung von 72 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 77,56 Punkten, was darauf hinweist, dass Cracker Barrel Old Country Store überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält das Cracker Barrel Old Country Store-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Cracker Barrel Old Country Store überwiegend negativ diskutiert, was zur heutigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Schlecht"-Bewertung.