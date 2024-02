Cpmc Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse eingesetzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Cpmc heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 28,12 Punkten, was darauf hindeutet, dass Cpmc überverkauft ist. Für den 7-Tage-RSI erhält das Wertpapier daher eine "Gut"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine klare Über- oder Unterbewertung und erhält somit ein "Neutral"-Rating. Zusammen ergibt sich somit ein "Gut"-Rating für Cpmc in diesem Abschnitt.

Die Dividendenrendite von Cpmc liegt derzeit bei 3,56 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,97 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz von -2,41 Prozent erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Analysten haben die Stimmung rund um Cpmc auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. Auch in den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um Cpmc diskutiert. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral".

Das langfristige Stimmungsbild und der Buzz rund um die Aktie von Cpmc wurden ebenfalls analysiert. Die Beitragsanzahl zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Cpmc weist laut Messung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Cpmc bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".