Cpmc Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Die Dividendenrendite für Cpmc beträgt derzeit 4,06 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 4,76 Prozent liegt. Daher hat das Unternehmen von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung erhalten. In den letzten 12 Monaten verzeichnete Cpmc eine Performance von 70 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Behälter & Verpackung"-Branche im Durchschnitt um -6,56 Prozent fielen. Dies bedeutet eine Outperformance von +76,56 Prozent im Branchenvergleich für Cpmc. Im "Materialien"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -6,56 Prozent, wobei Cpmc 76,56 Prozent darüber lag. Aufgrund dieser Überperformance erhielt das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie. Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In Bezug auf Cpmc wurden in den letzten zwei Wochen vorwiegend neutrale Diskussionen geführt. An zwei Tagen war die Stimmung negativ, während überwiegend neutral an drei Tagen diskutiert wurde. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten ebenfalls negative Themen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Aktie führt. Insgesamt erhält Cpmc auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Schlecht"-Bewertung. Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI) über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle RSI-Wert für Cpmc beträgt 78,26, was als überkauft eingestuft wird. Daher erhält das Signal die Einstufung "Schlecht". Für den RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 48. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und führt zu einer "Neutral"-Einstufung auf dieser Basis. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine "Schlecht"-Einstufung.

