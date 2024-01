Cpmc Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Der Aktienkurs von Cpmc hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" stark entwickelt. Mit einer Rendite von 64,98 Prozent liegt Cpmc um mehr als 60 Prozent über dem Durchschnitt. In der "Behälter & Verpackung"-Branche beträgt die mittlere Rendite der letzten 12 Monate 4,69 Prozent, wobei Cpmc mit 60,29 Prozent auch hier deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass sich der Schlusskurs der Cpmc-Aktie in den letzten 200 Handelstagen auf durchschnittlich 5,23 HKD belief. Der letzte Schlusskurs lag bei 6,77 HKD, was einem Unterschied von +29,45 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt (6,53 HKD) liegt ebenfalls nahe dem letzten Schlusskurs (+3,68 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Cpmc also in der einfachen Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien gilt die Aktie von Cpmc als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 13,95 insgesamt 68 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 43,32 im Segment "Behälter & Verpackung". Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine Einstufung von "Gut".

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung und Einschätzungen zu Aktien beeinflussen. Bei Cpmc wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, und daher wird diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, daher ergibt sich insgesamt ein "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild.