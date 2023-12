Cp All Pcl Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Die Cp All Pcl-Aktie erhält unterschiedliche Bewertungen, wenn man verschiedene Analysemethoden betrachtet. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 17,48 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 15,51 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -11,27 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der bei 15,73 USD liegt, ergibt sich nur eine geringe Abweichung von -1,4 Prozent. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung rund um die Aktie von Cp All Pcl wird ebenfalls analysiert. Dabei zeigt sich, dass die Aktivität in Beiträgen oder Diskussionen im Internet als mittel eingestuft wird, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie von Cp All Pcl bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für Cp All Pcl liegt bei 16,28, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 16,28, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein Rating von "Gut".

Abschließend wird die Stimmung rund um Cp All Pcl auf sozialen Plattformen betrachtet, woraus sich eine neutrale Bewertung ergibt. Auch die vorherrschenden Themen in den Kommentaren der Nutzer der sozialen Medien waren größtenteils neutral. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.