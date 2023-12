Cowell E Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Der Relative Strength Index (RSI) für Cowell E zeigt einen Wert von 24,7, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Auf Basis des RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich der RSI für Cowell E bei 37, was auf eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation hinweist und daher als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Bewertung "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cowell E liegt bei 33,22 und ist damit niedriger als der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert deutet darauf hin, dass die Aktie als "günstig" betrachtet werden kann und daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.

Die Stimmung rund um Cowell E wird als neutral eingestuft, basierend auf Analysen von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien, die vor allem neutrale Themen aufgriffen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Die aktuelle Dividendenrendite für Cowell E beträgt 0 Prozent, was unter dem Mittelwert von 3,19 Prozent für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Cowell E von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.