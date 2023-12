Coway wird zum 11. Mal in Folge im Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index gelistet

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -- Unter 609 bewerteten Unternehmen unter den besten 25,6% gelistet- Das einzige koreanische Unternehmen, das in der Kategorie DHP Household Durables Industry ausgewählt wurdeCoway Co., Ltd, das „Best Life Solution Company", gab bekannt, dass es im Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index („DJSI Asia Pacific") 2023 zum elften Mal in Folge vertreten ist. Von den 609 bewerteten Unternehmen weltweit wurden nur 156, also die besten 25,6 %, ausgewählt, und nur 36 Unternehmen aus Südkorea schafften es auf die Liste.Die 1999 eingeführten Dow Jones Sustainability Indizes (DJSI) bewerten die Nachhaltigkeitsleistung und die Bemühungen um Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) von weltweit führenden Unternehmen, um Investoren bei nachhaltigen Entscheidungen zu unterstützen.Coway ist nicht nur das 11. Jahr in Folge im Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index, sondern auch das 6. Jahr in Folge im Dow Jones Sustainability Korea Index. Coway ist das einzige koreanische Unternehmen, das im DJSI Asia Pacific Index in der Branche DHP Household Durables vertreten ist.Coway erhielt ausgezeichnete Bewertungen für Kundenbeziehungsmanagement, Produktqualität und Rückrufmanagement sowie Umweltpolitik und Managementsysteme.Dies spiegelt den Stolz von Coway wider, Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, bei denen das Leben des Kunden im Mittelpunkt steht - getreu seinem Namen als "Best Life Solution Company".Das Unternehmen setzt sich weiterhin dafür ein, die Auswirkungen seiner Geschäftstätigkeit durch umweltfreundliche Praktiken in der Produktentwicklung und im Lebenszyklusmanagement zu minimieren und folgt dabei einem ESG-Rahmenwerk mit dem Ziel der vollständigen Kohlenstoffneutralität bis 2050.Mit dem Ziel einer vollständig umweltfreundlichen Produktentwicklung und eines umweltfreundlichen Produktlebenszyklus berücksichtigt Coway die Sicherheit chemischer Substanzen, die Energieeffizienz, die Reduzierung von Kohlenstoffemissionen, die Verringerung des Ressourcenverbrauchs, die Wiederverwertbarkeit während der gesamten Herstellung, eine sauberere Produktion, nachhaltige Mietservices, Rückgewinnungs- und Recyclingverfahren sowie die Verbesserung des Lebensstils.Coway engagiert sich nach wie vor stark für Initiativen im Bereich der sozialen Verantwortung und arbeitet mit Gemeinden zusammen, indem es beispielsweise Wasser- und Luftreiniger für unterversorgte Gemeinden spendet. Das Unternehmen ist stolzer Besitzer des ersten vom Privatsektor unterstützten Rollstuhlbasketballteams Koreas, dem BlueWheels Basketball Team, und des Mulbit Sori Chors, der aus den schönen Stimmen von Menschen mit Sehbehinderungen besteht.Sung-Rok Kim, Vorsitzender des ESG-Rates und Sekretär des ESG-Ausschusses von Coway, sagte: „Unser unermüdliches Engagement für Nachhaltigkeit wurde einmal mehr durch die Aufnahme in den renommierten „DJSI Asia-Pacific" und den „DJSI Korea" bestätigt. Als 'Best Life Solution'-Unternehmen sind wir weiterhin bestrebt, unsere Nachhaltigkeitsmanagementsysteme zu verbessern."Über die DSJI-Anerkennungen hinaus haben Coways Nachhaltigkeitsbemühungen bemerkenswerten Beifall gefunden, indem sie 2022 zum zweiten Mal in Folge ein „AA"-Rating von MSCI ESG erhalten haben Im Inland erhielt das Unternehmen 2023 ein „A" ESG-Rating vom Korea Corporate Governance Service (KCGS).Informationen zu Coway Co., Ltd.Coway, „Best Life Solution Company", wurde 1989 in Korea gegründet und ist ein führendes Unternehmen für Haushaltsgeräte für eine gesundheitsfördernde Umgebung, das das Leben der Menschen mit innovativen Haushaltsgeräten wie Wasserreinigern, Luftreinigern, Bidets und Matratzen gesünder und komfortabler macht. Das jüngste Projekt des Unternehmens, die Marke BEREX, zielt darauf ab, den Schlaf und das Wohlbefinden durch hochmoderne Matratzen und Massagesessel zu verbessern. Seit seiner Gründung hat sich Coway mit intensiver Forschung, Entwicklung, Ingenieurwissenschaft und Kundenservice zu einem führenden Unternehmen in der Branche für Haushaltsgeräte für eine gesunde Umgebung entwickelt. Das Unternehmen setzt sich mit preisgekrönten Produkten, Fachwissen im Bereich der häuslichen Gesundheit, unübertroffenem Marktanteil, Kundenzufriedenheit und Markenbekanntheit nachweislich für Innovation ein. Coway setzt seine Innovationstätigkeit fort, indem es seine Produktlinien diversifiziert und das Auslandsgeschäft in Malaysia, den USA, Thailand, China, Indonesien, Vietnam, Japan und Europa auf der Grundlage des Geschäftserfolgs in Korea vorantreibt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.coway.com/ oder http://newsroom.coway.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1395396/Logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/coway-wird-zum-11-mal-in-folge-im-dow-jones-sustainability-asia-pacific-index-gelistet-302019339.htmlPressekontakt:Sumin Park,Assistent der Geschäftsleitung bei Coway PR HQ,sumin.park@coway.com,82-10-6816-0249Original-Content von: Coway Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell