Coway gibt Finanzergebnisse für Q4 und FJ2022 bekannt

Seoul, Südkorea, 13. März 2023 (ots/PRNewswire) -- Der Umsatz von Coway im vierten Quartal 2022 beträgt 980,2 Mrd. KRW (+3,6 % im Jahresvergleich) bei einem Jahresumsatz von 3.856,1 Mrd. KRW (+5,2 % im Jahresvergleich)- Der Umsatz der ausländischen Tochtergesellschaften im vierten Quartal stieg auf 360,6 Mrd. KRW (+19,6 % im Jahresvergleich) bei einem Jahresumsatz von 1.401,9 Mrd. KRW (+15,4 % im Jahresvergleich)- Der Schwerpunkt von Coway für 2023 liegt auf der Steigerung der globalen Marktwettbewerbsfähigkeit durch innovative Produkte und DienstleistungenCoway Co., Ltd., „The Best Life Solution Company", hat seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2022 bekannt gegeben.„Im Jahr 2022 konnten wir durch die Einführung von innovativen Produkten trotz der schwierigen Marktbedingungen starke Finanzergebnisse erzielen", erklärte Jangwon Seo, CEO von Coway. „Dieses Jahr planen wir, unsere Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und unsere globale Marktpräsenz zu erweitern, während wir uns auch auf unsere neue Marke für Schlaf und Wohlbefinden, BEREX, und ihre intelligente Matratze konzentrieren, von der wir glauben, dass sie einen wesentlichen Beitrag zu unserem Umsatzwachstum leisten wird."Coway meldete die folgenden Erträge:- Umsatz Q4: 980,2 Mrd. KRW (+3,6 % im Jahresvergleich)- Betriebsergebnis Q4: 163,7 Mrd. KRW (+17,5 % im Jahresvergleich)- Nettogewinn Q4: 76,1 Mrd. KRW (-12,9 % im Jahresvergleich)- Jahresumsatz: 3.856,1 Mrd. KRW (+5,2 % im Jahresvergleich)- Jahresbetriebsergebnis: 677,4 Mrd. KRW (+5,8 % im Jahresvergleich)- Jahresnettogewinn: 457,5 Mrd. KRW (-1,7 % im Vergleich zum Vorjahr)* Die ausgewiesenen Zahlen stammen aus dem konsolidierten Abschluss nach K-IFRS (International Financial Reporting Standards).Im Geschäftsjahr 2022 wurde der Verkauf von Haushaltsgeräten im Inland durch innovative neue Produkte vorangetrieben, darunter die Noble Collection, der Icon Water Purifier 2 und der Icon Ice Water Purifier, was zu einem konsolidierten Umsatz von 2.277,0 Mrd. KRW (+1,4% im Jahresvergleich) führte.Der Umsatz der ausländischen Tochtergesellschaften ist um 15,4 % gegenüber 2021 auf 1.401,9 Mrd. KRW gestiegen, wobei Malaysia und die USA die wichtigsten Wachstumstreiber sind. Der Umsatz von Malaysia stieg auf 1.091,6 Mrd. KRW (+11,4 % im Jahresvergleich) und übertraf damit zum ersten Mal die Schwelle von 1.000 Mrd. KRW, während der Umsatz der USA auf 199,8 Mrd. KRW (+17,8 % im Jahresvergleich) anwuchs.Weitere Informationen über die finanzielle Leistung von Coway finden Sie auf der Seite Investor Relations (http://www.cowayir.com/ir/Index) des Unternehmens.Informationen zu Coway Co., Ltd.Coway, „The Best Life Solution Company", wurde 1989 in Korea gegründet und ist ein führendes Unternehmen für Haushaltsgeräte für eine gesundheitsfördernde Umgebung, das das Leben der Menschen mit innovativen Haushaltsgeräten wie Wasserreinigern, Luftreinigern, Bidets und Matratzen gesünder und komfortabler macht. Seit seiner Gründung hat sich Coway mit intensiver Forschung, Entwicklung, Ingenieurwissenschaft und Kundenservice zu einem führenden Unternehmen in der Branche für Haushaltsgeräte für eine gesunde Umgebung entwickelt. Das Unternehmen setzt sich mit preisgekrönten Produkten, Fachwissen im Bereich der häuslichen Gesundheit, unübertroffenem Marktanteil, Kundenzufriedenheit und Markenbekanntheit nachweislich für Innovation ein. Coway setzt seine Innovationstätigkeit fort, indem es seine Produktlinien diversifiziert und das Auslandsgeschäft in Malaysia, den USA, Thailand, China, Indonesien, Vietnam, Japan und Europa auf der Grundlage des Geschäftserfolgs in Korea vorantreibt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.coway.com/ oder http://newsroom.coway.com.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2002874/Image__Coway_Financial_Results.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1395396/Logo_Logo.jpg