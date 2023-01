Coway ernennt Jangwon Seo zum alleinigen Chief Executive Officer

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -Coway Co., Ltd., „The Best Life Solution Company", gab heute bekannt, dass das Unternehmen seine Geschäftsführung von einer Co-CEO-Struktur auf ein System mit nur einem CEO umgestellt hat. Jangwon Seo, aktuell Co-CEO, wird nach dem Ausscheiden von Co-CEO Hae-Sun Lee, der am 6. Februar 2023 in die Position eines Teilzeitberaters wechselt, zum alleinigen CEO.Jangwon Seo, CEO von Coway, sagte: „Wir werden mit Krisenresilienz und dem entschlossenen Angehen von Herausforderungen eine starke Grundlage für die globale Zukunft von Conway schaffen. Unser Fokus wird auf der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit im Kerngeschäft und der Sicherung neuer zukünftiger Wachstumsmotoren liegen."Jangwon Seo war Senior U.S. Attorney bei Shin & Kim, einer der führenden Anwaltskanzleien Koreas. Danach war Seo als Chief Investment Officer und Chief Communications Officer bei Netmarble und als Vertreter der Netmarble Cultural Foundation tätig. Er trat Coway als Chief Financial Officer bei, bevor er im Januar 2021 seine Position als Co-CEO antrat. Der neue alleinige CEO des Unternehmens hat einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaft vom Westminster College und einen Doktortitel der Rechtswissenschaften von der University of Connecticut School of Law.Informationen zu Coway Co., Ltd.Coway, „The Best Life Solution Company", wurde 1989 in Korea gegründet und ist ein führendes Unternehmen für Haushaltsgeräte für eine gesundheitsfördernde Umgebung, das das Leben der Menschen mit innovativen Haushaltsgeräten wie Wasserreinigern, Luftreinigern, Bidets und Matratzen gesünder und komfortabler macht. Seit seiner Gründung hat sich Coway mit intensiver Forschung, Entwicklung, Ingenieurwissenschaft und Kundenservice zu einem führenden Unternehmen in der Branche für Haushaltsgeräte für eine gesunde Umgebung entwickelt. Das Unternehmen setzt sich mit preisgekrönten Produkten, Fachwissen im Bereich der häuslichen Gesundheit, unübertroffenem Marktanteil, Kundenzufriedenheit und Markenbekanntheit nachweislich für Innovation ein. Coway setzt seine Innovationstätigkeit fort, indem es seine Produktlinien diversifiziert und das Auslandsgeschäft in Malaysia, den USA, Thailand, China, Indonesien, Vietnam, Japan und Europa auf der Grundlage des Geschäftserfolgs in Korea vorantreibt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.coway.com/ oder http://newsroom.coway.com.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1975989/Image__Coway_s_Chief_Executive_Officer_Jangwon_Seo.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1395396/Logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/coway-ernennt-jangwon-seo-zum-alleinigen-chief-executive-officer-301713133.htmlPressekontakt:Sumin Park,Global PR Manager,sumin.park@coway.com,82-10-6816-0249Original-Content von: Coway Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell